Le pagelle di Camerun-Serbia, con i voti e il tabellino della sfida valida per la seconda giornata del gruppo G dei Mondiali di Qatar 2022. Sfida dalle mille emozioni, con continui cambi di fronte e di risultato. Apre i conti Castelletto alla mezz’ora, poi Pavlovic e Sergej Milinkovic-Savic la ribaltano nel recupero del primo tempo. In apertura di ripresa, arriva il gol anche di Aleksandr Mitrovic, ma, proprio quando il match sembrava indirizzato a favore della Serbia, Aboubakar, con un gol e un assist a Choupo-Moting, contribuisce in maniera determinante al riportare la sfida in parità. Un 3-3 emozionante che però serve a poco per la classifica di entrambe le formazioni.

LA CRONACA

GLI HIGHLIGHTS

RISULTATI E CLASSIFICHE

CLASSIFICA MARCATORI

PAGELLE CAMERUN-SERBIA, VOTI E TABELLINO

CAMERUN (4-3-3): Epassy 6; Fai 6, Castelletto 6.5, Nkoulou 6, Tolo 5.5; Anguissa 5.5 (81′ Gouet sv), Kunde 6 (68′ Bassogog 6), Hongla 5.5 (55′ Aboubakar 7.5); Mbuemo 6 (81′ Nkoudou sv), Choupo-Moting 7, Toko Ekambi 5.5 (68′ Ondoua 6)

A disposizione: Ngapandouetnbu, Ebosse, Mbaizo, Wooh, Mbekeli, Ngamaleu, Ntcham, Marou, Nsame

Allenatore: Rigobert Song 7

SERBIA (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic 5.5; Milenkovic 5.5, Veljkovic 4.5 (79′ Babic sv), Pavlovic 7 (56′ S. Mitrovic 5); Zivkovic 6.5 (79′ Radonjic sv), Lukic 5.5, Maksimovic 5.5, Kostic 6.5 (92′ Djuricic sv); Tadic 6.5, S. Milinkovic-Savic 6.5 (79′ Grujic sv); A. Mitrovic 7

A disposizione: Rajkovic, Dmitrovic, Erakovic, Gudelj, Lazovic, Racic, Ilic, Mladenovic, Jovic, Vlahovic

Allenatore: Dragan Stojkovic 6

ARBITRO: Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (Emirati Arabi Uniti) 5.5

RETI: 29′ Castelletto, 45’+1′ Pavlovic, 45’+3′ S. Milinkovic-Savic, 53′ A. Mitrovic, 64′ Aboubakar, 66′ Choupo-Moting

AMMONITI: Bassogog (dalla panchina), Jovic (dalla panchina), Nkoulou, Milenkovic

ESPULSI: /

NOTE: mattinata soleggiata, terreno in ottime condizioni. Corner: 4-3. Recupero: 6′ pt; 6′ st.