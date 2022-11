Mondiali Qatar 2022, la classifica marcatori

La classifica marcatori dei Mondiali non sempre è sinonimo di vittoria finale o Pallone d’oro. L’ultimo ad averla vinta e ad aver trionfato alla fine è David Villa in Sudafrica nel 2010 (ma il premio andò a Thomas Muller). Lo stesso non può dirsi per James Rodriguez (Brasile 2014) e Harry Kane (Russia 2018). Chi vincerà la classifica marcatori dei Mondiali di Qatar 2022? Occhi puntati sui fuoriclasse naturalmente: Leo Messi e Cristiano Ronaldo, ma anche Karim Benzema, Neymar, Kylian Mbappè, Robert Lewandowski. Senza dimenticare Romelu Lukaku, Dusan Vlahovic, Gabriel Jesus, Darwin Nunez. Insomma, con ogni probabilità il nome uscirà da questa lista. Ma occhio alle sorprese. Sono tanti gli insospettabili ad aver vinto la classifica marcatori a fine torneo. James Rodriguez è tra questi, ma anche Salvatore Schillaci, sorpresa di Italia 90, ma anche Just Fontaine che nel 1958 siglò il record di gol in una singola edizione (13). Ricordiamo anche i criteri per stabilire il vincitore della ‘Scarpa d’Oro’ in caso di parità di punteggio: minor numero di rigori tirati, maggior numero di assist, meno minuti giocati. Lo sa bene Thomas Muller che nel 2014 vinse il trofeo in virtù dei tre assist, più di Villa e Snejder.

Classifica marcatori dei Mondiali di Qatar 2022

Enner Valencia (Ecuador) 3 gol

Bukayo Saka (Inghilterra) 2 gol

Mehdi Taremi (Iran) 2 gol

Olivier Giroud (Francia) 2 gol

Ferran Torres (Francia) 2 gol

Richarlison (Brasile) 2 gol

Cody Gakpo (Olanda) 2 gol

Adrien Rabiot (Francia) 1 gol

Kylian Mbappè (Francia) 1 gol

Craig Goodwin (Australia) 1 gol

Salem Al Dawsari (Arabia Saudita) 1 gol

Yahya Al-Shehri (Arabia Saudita) 1 gol

Jude Bellingham (Inghilterra) 1 gol

Raheem Sterling (Inghilterra) 1 gol

Marcus Rashford (Inghilterra) 1 gol

Jack Grealish (Inghilterra) 1 gol

Davy Klaassen (Olanda) 1 gol

Gareth Bale (Galles) 1 gol

Timothy Weah (Stati Uniti) 1 gol

Lionel Messi (Argentina) 1 gol

Ilkay Gundogan (Germania) 1 gol

Takuma Asano (Giappone) 1 gol

Ritsu Doan (Giappone) 1 gol

Dani Olmo (Spagna) 1 gol

Marco Asensio (Spagna) 1 gol

Gavi (Spagna) 1 gol

Alvaro Morata (Spagna) 1 gol

Micki Batshuayi (Belgio) 1 gol

Breel Embolo (Svizzera) 1 gol

Cristiano Ronaldo (Portogallo) 1 gol

Joao Felix (Portogallo) 1 gol

Rafa Leao (Portogallo) 1 gol

Osman Bukari (Ghana) 1 gol

Andre Ayew (Ghana) 1 gol

Rouzbeh Cheshmi (Iran) 1 gol

Ramin Rezaian (Iran) 1 gol

Boulaye Dia (Senegal) 1 gol

Famara Diedhiou (Senegal) 1 gol

Bamba Dieng (Senegal) 1 gol

Mohammed Muntari (Qatar) 1 gol