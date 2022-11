Probabili formazioni Canada-Marocco, terza giornata Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Canada-Marocco, match valevole per la terza giornata del girone F dei Mondiali di Qatar 2022. E’ tempo per le due Nazionali di scendere in campo per l’ultima sfida della fase a gironi, che potrebbe essere decisiva in vista della qualificazione agli ottavi di finale. Il commissario tecnico canadese John Herdman, come nelle precedenti gare, dovrebbe affidarsi a tutti i calciatori più importanti della sua rosa, a cominciare dall’esterno del Bayern Monaco Alphonso Davies, che è il vero leader della squadra. Per quanto concerne la formazione africana, invece, restano da valutare le condizioni di alcuni giocatori chiave come Hakimi e Mazraoui, che sono usciti acciaccati dei precedenti turni. In attacco dovrebbe essere confermato il tridente con Ziyech, En-Nesyri e Boufal. La partita è in programma alle ore 16:00 di giovedì 1 dicembre, chi avrà la meglio. Ecco di seguito ecco le possibili scelte dei due commissari tecnici.

CANADA (3-4-3): Borjan; Johnston, Vitoria, Miller; Buchanan, Hutchinson, Eustáquio, Adekugbe; David, Larin, Davies.

Ct: Herdman.

MAROCCO (4-3-3): Munir; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Amallah, Amrabat, Zaroury; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Ct: Rregragui.