Probabili formazioni Mondiali Qatar 2022: tutte le possibili scelte dei commissari tecnici

Tutte le probabili formazioni dei Mondiali che si svolgeranno in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre. Tutto pronto per la manifestazione più importante a livello calcistico con trentadue squadre ai nastri di partenza, suddivise in otto gironi da quattro squadre, con le prime due di ogni raggruppamento che si qualificheranno alla fase ad eliminazione diretta. Qui potrete cliccare e seguire quotidianamente le probabili formazioni di tutte le partite, dalla prima giornata della fase a gironi sino alla finalissima, per non perdervi nulla. Anche in ottica FantaMondiale.

IL CALENDARIO E GLI ORARI DI TUTTE LE PARTITE

PRIMA GIORNATA FASE A GIRONI

DOMENICA 20 NOVEMBRE

17:00 Qatar-Ecuador

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE

14:00 Inghilterra-Iran

17:o0 Senegal-Paesi Bassi

20:00 Stati Uniti-Galles

MARTEDI’ 22 NOVEMBRE

11:00 Argentina-Arabia Saudita

14:00 Danimarca-Tunisia

17:00 Messico-Polonia

20:00 Francia-Australia

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE

11:00 Marocco-Croazia

14:00 Germania-Giappone

17:00 Spagna-Costa Rica

20:00 Belgio-Canada

GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE

11:00 Svizzera-Camerun

14:00 Uruguay-Corea del Sud

17:00 Portogallo-Ghana

20:00 Brasile-Serbia

SECONDA GIORNATA FASE A GIRONI

VENERDI’ 25 NOVEMBRE

Ore 11:00 Galles-Iran

Ore 14:00 Qatar-Senegal

Ore 17:00 Olanda-Ecuador

Ore 20:00 Inghilterra-Usa

SABATO 26 NOVEMBRE

Ore 11:00 Tunisia-Australia

Ore 14:00 Polonia-Arabia Saudita

Ore 17:00 Francia-Danimarca

Ore 20:00 Argentina-Messico

DOMENICA 27 NOVEMBRE

Ore 11:00 Giappone-Costa Rica

Ore 14:00 Belgio-Marocco

Ore 17:00 Croazia-Canada

Ore 20:00 Spagna-Germania

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE

Ore 11:00 Camerun-Serbia

Ore 14:00 Corea del Sud-Ghana

Ore 17:00 Brasile-Svizzera

Ore 20:00 Portogallo-Uruguay

TERZA GIORNATA FASE A GIRONI

Martedì 29 novembre

Ore 16:00 Ecuador-Galles

Ore 16:00 Olanda-Qatar

Ore 20:00 Iran-Stati Uniti

Ore 20:00 Galles-Inghilterra

Meroledì 30 novembre

Ore 16:00 Australia-Danimarca

Ore 16:00 Tunisia-Francia

Ore 20:00 Polonia-Argentina

Ore 20:00 Arabia Saudita-Messico

Giovedì 1 dicembre

Ore 16:00 Canada-Marocco

Ore 16:00 Croazia-Belgio

Ore 20:00 Costa Rica-Germania

Ore 20:00 Giappone-Spagna

Venerdì 2 dicembre

Ore 16:00 Ghana-Uruguay

Ore 16:00 Corea del Sud-Portogallo

Ore 20:00 Camerun-Brasile

Ore 20:00 Serbia-Svizzera