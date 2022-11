Le pagelle di Arabia Saudita-Messico, con i voti e il tabellino della sfida valida per la terza e ultima giornata giornata del gruppo C dei Mondiali di Qatar 2022. Partita che la formazione messicana vince per 1-2 grazie alle reti di Martin e Chavez nel secondo tempo, con la rete in pieno recupero di Al-Dawsari a spegnere le velleità di passaggio del turno dei centroamericani.

PAGELLE ARABIA SAUDITA-MESSICO, VOTI E TABELLINO

ARABIA SAUDITA (3-4-3): Al Owais 5.5; Al Ghannam 6 (43’ st Bahbri sv), Al Amri 5.5, Al Tambakti 6, Al-Bulaihi 6 (37’ pt Sharahili 6); Al Buraikan 6, Al Hassan 6 (1’ st Madu 5.5), Abdulhamid 6, S. Al Dawsari 6.5; Kanno 6; Al Shehri 4.5 (17’ st Alobud 6).

In panchina: Alyami, Alaqidi, Otayf, Alnaji, Al Abid, N. Al Dawsari, Asiri.

Allenatore: Renard 5.5.

MESSICO (4-2-3-1): Ochoa 6; Montes 6.5, Moreno 6, Sanchez 6 (42’ st K. Alvarez sv), Gallardo 6; E. Alvarez 6 (43’ st Funes Mori 6), Chavez 7; Lozano 7, Pineda 6.5 (32’ st Rodriguez sv), Vega 6 (1’ st Antuna 5.5); Martin 7 (32’ st Jimenez 6.5).

In panchina: Talaveta, Cota, Araujo, Vasquez, Arteaga, Romo, Gutierrez, Herrera, Guardado, Alvarado.

Allenatore: Martino 6.

ARBITRO: Oliver M. (Eng) 6.

RETI: 3’ st Martin, 8’ st Chavez, 50’ st S. Al Dawsari.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: E. Alvarez, Al Hassan, Al Shehri, Al Tambakti, Madu, Al Amri, Bahbri. Angoli: 1-8. Recupero: 6’ pt, 7’ st.