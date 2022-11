Highlights Arabia Saudita-Messico 1-2, Mondiali Qatar 2022 (VIDEO)

di Andrea Bellini 8

Il video con gli highlights di Arabia Saudita-Messico, valida per la terza e ultima giornata giornata del gruppo C dei Mondiali di Qatar 2022. Sfida che si sblocca nel secondo tempo, con la rete di Martin sugli sviluppi di calcio d’angolo seguita dal perfetto calcio di punizione di Chavez da 25 metri. Arrivano anche le reti di Lozano e Antuna, ma entrambe annullate per fuorigioco. Una vera beffa per i messicani, che escono dalla competizione per aver preso un gol in più della Polonia, a parità di tutti gli altri fattori. Anche con lo 0-2, però, sarebbero passati i polacchi, per il minor numero di cartellini gialli raccolti.