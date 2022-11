Mondiali Qatar 2022, combinazioni girone F: tutti gli scenari a 90 minuti dalla fine

Le combinazioni del Gruppo F ai Mondiali di Qatar 2022, un girone decisamente equilibrato che vede Marocco, Croazia, Belgio ancora in corsa ad una giornata dal termine. Eliminato invece il Canada dopo le due sconfitte incassate. La terza e ultima giornata del raggruppamento si giocherà giovedì 1 dicembre, con entrambe le partite in programma alle ore 16:00. Il Marocco dovrà vedersela contro il Canada fanalino di coda, mentre Belgio e Croazia si sfideranno in un match dall’alta posta in palio. Andiamo a scoprire allora quali sono tutti gli scenari a 90′ dal termine di questo girone della coppa del mondo.

COMBINAZIONI ULTIMA GIORNATA

Al momento la classifica recita Marocco e Croazia appaiate a quota 4 punti, con il Belgio che insegue a 3 ed infine il Canada già eliminato a 0. Al Marocco basterà un pareggio contro la compagine nordamericana per garantirsi un posto negli ottavi di finale. Quello tra Croazia e Belgio si profila come un vero e proprio spareggio. Un match al quale la nazionale balcanica arriva forte di poter contare su due risultati su tre. Con un successo o con un pareggio è alla fase ad eliminazione diretta. Il Belgio invece deve obbligatoriamente provare a vincere. L’altro, abbastanza complicato scenario, di qualificazione, riguarda la differenza reti: pareggio e contemporanea sconfitta del Marocco con tre gol o più di scarto.

Marocco agli ottavi se:

non perde contro il Canada

perde contro il Canada e la Croazia batte il Belgio

perde contro il Canada e Croazia-Belgio pareggiano, ma finisce con una migliore differenza reti rispetto al Belgio

perde contro il Canada e il Belgio batte la Croazia, ma finisce con una migliore differenza reti rispetto alla Croazia.

Croazia agli ottavi se:

non perde contro il Belgio

perde contro il Belgio e il Marocco perde contro il Canada, ma finisce con una migliore differenza reti rispetto al Marocco.

Belgio agli ottavi se: