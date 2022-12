Inghilterra-Senegal oggi in tv: canale, orario e streaming ottavi di finale Mondiali Qatar 2022

Il programma con l’orario e la diretta streaming di Inghilterra-Senegal, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Inizia la fase ad eliminazione diretta per le due formazioni. La squadra di Southgate ha vinto il gruppo B con due vittorie contro Galles e Iran e un pareggio contro gli USA, mentre il Senegal ha chiuso al secondo posto il gruppo A con due vittorie con Ecuador e Qatar e la sconfitta contro l’Olanda. Appuntamento all’Al Bayt Stadium questa sera, domenica 4 dicembre, alle ore 20. La partita verrà trasmessa in chiaro su Rai Uno.

