Lichtsteiner ammette: “Senza calcio è dura. Serie A? Vincerà la Juventus”

by Deborah Sartori

Stephan Lichtsteiner - Juventus 2015/16

Stephan Lichtsteiner ha raccontato ai microfoni di Tuttomercatoweb la sua nuova vita senza il pallone. amm”Gli orologi sono la mia passione e ho colto l’occasione una volta dopo il ritiro per approfondire questo business e cosa c’è dietro la nascita di un orologio – ha raccontato l’ex Lazio e Juventus -. Ho fatto uno stage di tre mesi da Maurice de Mauriac, ho scoperto un nuovo mondo e ho potuto scoprire la giornata tipo di un lavoratore. Ho passato una vita come calciatore professionista e i calciatori vivono in una bolla, sono un mondo a parte, per questo motivo ho deciso di fare una nuova esperienza per crescere come uomo”, ha detto Lichtsteiner che però non sembra intenzionato a proseguire la carriera in quel settore: “È stata una bella esperienza, ma non credo di essere fatto per quel tipo di lavoro. Credo che perseguirò la strada dello sport“.

HOCKEY – Lo svizzero non ha mai messo da parte lo svizzero, dedicandosi in particolar modo all’hockey entrando nel CdA dell’Hockey Club Lugano. “È una questione di cuore. Sono appassionato di hockey ma chiaramente per i miei impegni non ho potuto seguirlo come avrei voluto. Ho fatto questo passo per dare una mano alla famiglia Mantegazza, che da anni sta facendo il massimo per il club che ha l’ambizione di vincere. Per me è un ruolo nuovo, non mi occupo di questioni tecniche ma sto apprendendo molto“.