Serie C 2022/2023, il Catanzaro travolge il Pescara e va in fuga. Termina 1-1 tra Monterosi e Foggia

Il Catanzaro è sempre più padrone del girone C del campionato di Serie C 2022/2023. La squadra calabrese, infatti, batte con un secco 3-0 il Pescara nel match dell’Adriatico valevole per la quindicesima giornata grazie alla doppietta di Luca Martinelli e al gol di Mario Situm ed aumenta il proprio vantaggio in classifica andando a 41 punti. Gli abruzzesi vengono scavalcati dal Crotone e perdono la seconda posizione. Termina 1-1, invece, la sfida tra Monterosi e Foggia: il gol di Giuseppe Nicolao risponde all’iniziale vantaggio firmato da Damiano Cancellieri.

PESCARA-CATANZARO

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

La formazione ospite si rende protagonista di un ottimo avvio di partita tanto che, dopo appena cinque minuti, passa in vantaggio grazie alla rete firmata da Mario Situm che, su cross di Vandeputte, mette la sfera in fondo al sacco con un preciso colpo di testa. I biancazzurri, colpiti a freddo, fanno fatica a reagire e rischiamo di prestare il fianco alle ripartenze degli avversari, che si rendono più volte pericolosi con delle imprecise conclusioni dalla distanza. Nel finale di primo tempo gli abruzzesi si ritagliano la prima vera chance per agguantare il pareggio con Tupta, il cui tiro viene deviato in corner. Si va, dunque, a riposo sul parziale di 0-1.

Nella ripresa il Catanzaro riprende da dove aveva lasciato mettendo a referto il gol del raddoppio al 56′: è ancora un incontenibile Vandeputte ad effettuare il traversone per l’inzuccata vincente che, questa volta, è ad opera di Luca Martinelli. Il Pescara si trova con le spalle al muro e mister Alberto Colombo prova a dare una scossa ai suoi attraverso delle sostituzioni, che però non portano i risultati sperati. All’83’ c’è tempo anche per la doppietta di Martinelli, che chiude definitivamente i giochi sul 3-0.

MONTEROSI-FOGGIA

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

I padroni di casa dimostrano un buon approccio alla sfida infatti, dopo una fase di studio, si proiettano in avanti per cercare il gol del vantaggio. Al 15′ Costantino colpisce una clamorosa traversa con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Di Paolantonio. La gara resta molto equilibrata e bloccata tant’è che, l’unico a creare dei reali pericolo nella retroguardia rivale è Ogunseye. L’attaccante rossonero prima spedisce la palla sopra la traversa con un’incornata e poi al 36′ viene arginato da uno splendido intervento di Alia. Le due squadre tornano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

Nella seconda frazione del match il Monterosi riesce a sbloccare la contesa dopo pochi minuti grazie ad un gran gol dalla distanza siglato da Damiano Cancellieri. Per i laziali, però, non c’è neanche il tempo di gioire che il Foggia agguanta subito il pareggio: cross di Costa e colpo di testa vincente di Giuseppe Nicolao. Da questo momento le due formazioni abbassano decisamente i ritmi di gioco per non rischiare di subire gol in contropiede. Negli ultimi minuti Ogunseye si divora una clamorosa occasione per il sorpasso, così Monterosi e Foggia devono accontentarsi di un punto per parte con l’1-1 finale.