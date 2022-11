Pescara e Catanzaro si contenderanno i tre punti in palio domenica 27 novembre in occasione della quindicesima giornata del girone C di Serie C 2022/2023. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 14:30. Scontro tra titani l’incontro di questo pomeriggio, con i padroni di casa, secondi in classifica, che ospitano la prima della classe, per raggiungerla a quota 38 punti. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, la cronaca del match.

Le formazioni ufficiali:

PESCARA (4-3-2-1) Plizzari; Cancellotti, Brosco, Boben, Milani; Gyabuaa, Kraja, Mora; Cuppone, Tupta; Lescano.

Allenatore: Alberto Colombo.

CATANZARO (3-4-2-1) Fulignati;Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Situm, Verna, Ghion, Vandeputte; Sounas, Biasci; Iemmello.

Allenatore: Vincenzo Vivarini.

Pescara-Catanzaro 0-3 (5′ Situm, 56′ 83′ Martinelli)

FINISCE QUI! IL CATANZARO BATTE 3-0 IL PESCARA E VOLA VIA IN CLASSIFICA!

90‘- 5’ di recupero.

86‘- Doppio cambio Catanzaro: dentro Tentardini e Pontisso per Ghion e Situm.

83′- GOL! GOL! GOL! TRIS CATANZARO! Doppietta di Martinelli su assist di Curcio!

78‘- Nel Pescara entra Vergani ed esce Cuppone.

77‘- Traversa di Vandeputte.

74‘- Nel Catanzaro entra Cianci ed esce Iemmello.

70‘- Doppio cambio Pescara: dentro Aloi e Palmiero per Kraya e Mora.

63‘- Doppio cambio Catanzaro: dentro Bombagi e Curcio per Biasci e Sounas.

60‘- Doppio cambio Pescara: dentro Dalle Monache e Crescenzi per Gyabuaa e Milani.

56′- GOL! GOL! GOL! RADDOPPIO CATANZARO! Ancora un perfetto cross di Vandeputte, questa volta è Martinelli ad anticipare tutti di testa!

52‘- Ammonito Cuppone.

46‘- Scatta la ripresa!

INTERVALLO

45‘- 1’ di recupero.

45‘- Triangolazione tra Gyabuaa e Tupta. Il tiro di quest’ultimo viene deviato in angolo.

40‘- Lescano prova a caricarsi la squadra sulle spalle, ma per ora non riesce ad incidere.

35‘- Biasci ci prova dalla distanza, ma la palla si perde sul fondo.

31‘- Tiro a giro di Sounas che non inquadra lo specchio della porta.

29‘- Presunto tocco di mano di Scognamiglio in area di rigore, i padroni di casa protestano ed invocano il penalty.

24‘- Destro dal limite di Vandeputte che esce di un soffio.

19‘- Calcio di punizione di Tupta deviato in corner.

18‘- Scognamiglio stende Cuppone e viene ammonito.

16‘- Cross di Milani per Lescano, che però commette fallo.

12‘- Provano a reagire i biancazzurri, che devono riorganizzare le idee.

5′- GOL! GOL! GOL! VANTAGGIO CATANZARO! Cross di Vandeputte e colpo di testa vincente di Situm!

3‘- Buon approccio degli abruzzesi, che provano subito a spingersi in avanti.

1‘- Si comincia!

14:20 – Buon pomeriggio e benvenuti gentili lettori di Sportface.it, a breve inizierà il match tra Pescara e Catanzaro.