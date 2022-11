Monterosi e Foggia si contenderanno i tre punti in palio domenica 27 novembre in occasione della quindicesima giornata del girone C di Serie C 2022/2023. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 14:30. Scontro di media classifica tra i padroni di casa, dodicesimi a quota 16, e gli ospiti, sopra di appena 2 punti, ma 3 posizioni, ed in piena zona play off. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, la cronaca del match.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

Le formazioni ufficiali:

MONTEROSI: Alia; Cancellieri, Gasperi, Costantino, Carlini, Verde, Tartaglia, Piroli, Lipani, Mbende, Di Paolantonio.

Allenatore: Leonardo Menichini.

FOGGIA: Dalmasso; Rizzo, Di Pasquale, Ogunseye, Peralta, Sciacca, Petermann, Frigerio, Di Noia, Costa, Nicolao.

Allenatore: Fabio Gallo.

Monterosi-Foggia 1-1 (51′ Cancellieri, 59′ Nicolao)

FINISCE QUI! E’ 1-1 TRA MONTEROSI E FOGGIA!

90‘- 3’ di recupero.

86‘- Nel Monterosi entrano Burgio e Borri per Gaspari e Verde.

86‘- Doppio cambio Foggia: dentro Peschetola e Chierico per Peralta ed Ogunseye.

82‘- Ogunseye si divora il gol del 2-1!

76‘- Nel Foggia dentro Garattoni per Nicolao, mentre Di Renzo rileva Di Paolantonio nel Monterosi.

74‘- Ammonio Piroli.

65‘- Fase di stallo, le due squadre non vogliono perdere.

59′- GOL! GOL! GOL! PAREGGIO FOGGIA! Cross di Costa per Nicolao che, a porta sguarnita, insacca in rete!

56‘- Nel Foggia dentro Vuthaj per Di Noia.

51′- GOL! GOL! GOL! VANTAGGIO MONTEROSI! Gran conclusione dalla distanza di Cancellieri, che fulmina Dalmasso!

46‘- Via alla ripresa!

INTERVALLO

45‘- Non ci sarà recupero.

39‘- Lipani approfitta dell’errore di Petermann e prova ad innescare il contropiede, ma si perde sul più bello.

36‘- Grande chance per Ogunseye che, a tu per tu con Alia, si fa ipnotizzare. Miracolo del portiere di casa.

30‘- Ritmi di gioco abbastanza bassi e gara bloccata sullo 0-0.

26‘- Adesso prova a venire fuori il Foggia, che conquista un calcio d’angolo.

21‘- Ammonito Gasperi, che salterà la prossima.

18‘- Conclusione di Ogunseye, intervento decisivo di Piroli.

15‘- TRAVERSA MONTEROSI! Sugli sviluppi di corner il colpo di testa di Costantino colpisce il legno superiore.

11‘- Cross di Di Noia, spazza la difesa avversaria.

6′– Prime fasi di studio tra le due compagini.

1‘- Si parte!

14:20 – Buon pomeriggio e benvenuti gentili lettori di Sportface.it, a breve inizierà il match tra Monterosi e Foggia.