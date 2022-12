La Virtus Entella supera brillantemente il Renate e vola alle semifinali della Coppa Italia della Serie C 2022/2023. La squadra allenata da Volpe si impone per 5-2 al termine di una partita ben giocata, in cui i liguri hanno dimostrato fin dalle prime battute di sapersi rendere più pericolosi rispetto ai lombardi. Dopo qualche tentativo non andato a segno grazie agli interventi di Furlanetto, infatti, l’Entella passa in vantaggio al 20′ grazie al primo gol tra i professionisti per Stefano Reali, che supera un paio di avversari e scarica sotto l’incrocio un gran destro.

I brianzoli non riescono a reagire, e quindi alla mezz’ora arriva il raddoppio della squadra di casa con Meazzi, che in tuffo di testa insacca il cross di Rada. Sembra poter essere l’episodio che chiude il match, ma dopo appena 120 secondi Morachioli accorciano le distanze in acrobazia. Al 43′, nuovo doppio vantaggio per l’Entella sull’asse Doumbia-Faggioli, con quest’ultimo che non sbaglia davanti al portiere avversario. Dopo nemmeno un minuto, arriva il quarto gol, ma la posizione di Doumbia viene correttamente valutata in fuorigioco.

La quarta marcatura arriva in avvio di secondo tempo. Il Renate esce sfiduciato dagli spogliatoi, mentre il morale dell’Entella è alle stelle: al 57′, è Rada ad andare a segno con un bel rasoterra. La Virtus gioca in scioltezza e impegna ancora un paio di volte Furlanetto, prima del sigillo finale di Doumbia, che di testa si iscrive al tabellino dei marcatori dopo aver servito due assist ai propri compagni. In pieno recupero arriva infine il secondo gol del Renate, grazie ad Esposito che converte con freddezza il calcio di rigore da lui stesso conquistato per un fallo subito nell’area ligure. Ora sarà il Vicenza il prossimo avversario per la Virtus Entella, con il confronto che diventa su due partite, tra andata e ritorno, e non più in gara secca.