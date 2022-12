Alessandria-Imolese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Alessandria-Imolese sarà visibile oggi in tv. Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per il girone B di Serie C 2022/2023. Nella ventesima giornata si sfidano la diciannovesima in classifica, vogliosa di guadagnare dei punti per uscire dalla zona retrocessione, e la quattordicesima, che ugualmente vorrà agire trovandosi più in alto di 5 posizioni, ma un solo punto. Chi vincerà al Giuseppe Moccagatta? Appuntamento alle ore 14:30 di venerdì 23 dicembre, diretta tv in versione integrale su Eleven Sports.