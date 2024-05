European Globe Soccer Awards 2024, questa sera la cerimonia in Sardegna

Sarà la Sardegna, con la cerimonia in programma questa sera all’Hotel Cala di Volpe in Costa Smeralda, ad ospitare la serie continentale Globe Soccer Awards. La scelta finale dei vincitori, dopo la prima selezione dei finalisti emersa dal voto dei tifosi, spetterà a una giuria stellata composta da ex giocatori, allenatori ancora in attività e non, presidenti e Ceo di club, arbitri e agenti. Per il premio di Best Men’s Player, è stato Mohamed Salah a guidare il voto del pubblico, e sarà affiancato nella corsa al premio da Phil Foden, Haaland, Rodri e Bernardo Silva del Manchester City; ma anche Kane, Guirassy,, la stella dell’Inter Lautaro Martinez e la coppia del Real Madrid Vinicius Jr e Bellingham, quest’ultimo anche nominato per il premio di Emerging Player.

Dieci club provenienti da sei dei principali campionati europei sono in lizza per il titolo di Best Men’s Club, con il Real Madrid che è stato il più votato dai tifosi. Tra gli altri contendenti ci saranno anche Barcellona, Girona, Bayer Leverkusen, Atalanta, Inter, Arsenal, Manchester City, PSG e Sporting. Gli allenatori di nove dei dieci club in lizza per il titolo di Best Men’s Club sono anche candidati per il premio di Best Coach, con il voto pubblico che ha tra l’altro preferito Thiago Motta del Bologna a Luis Enrique del PSG. Dopo aver portato la sua squadra al titolo della Bundesliga senza perdere una partita, è invece Xabi Alonso del Leverkusen ad aver attratto maggiormente il voto dei tifosi, imponendosi davanti a Carlo Ancelotti, Mikel Arteta, Simone Inzaghi e Rúben Amorim.