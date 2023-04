Sporting-Juventus, Alex Sandro: “La testa è qui, non al -15”

Alla vigilia del match di Europa League contro lo Sporting Lisbona, il difensore della Juventus Alex Sandro ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Sto bene, ho fatto una buona settimana di allenamento quindi mi sento a disposizione per la partita di domani. -15? Lì stanno lavorando gli avvocati e la società, noi dobbiamo pensare solo a questa partita, dobbiamo giocare al meglio e passare il turno. Speriamo di poter riavere quei 15 punti in campionato, ma ora stiamo pensando allo Sporting e all’Europa League e basta”.

E ancora: “Posta in palio alta per entrambe le squadre, lo Sporting sta facendo benissimo e sarà bello giocare in uno stadio pieno, ci saranno anche i nostri tifosi, noi siamo concentrati su questa partita e sono sicuro che sarà una grande gara. Dobbiamo fare meglio nelle marcature, anche in quelle prevebtive, ma bisogna fare meglio anche nella fase offensiva. Lo Soporting è una squadra veloce, ha un buon attacco, fa tanto possesso, sicuramente dovremo fare meglio rispetto all’andata”.