Coppa Italia 2021/2022, le statistiche degli ottavi di finale

by Fulvio Mazza

Massimiliano Allegri - Foto Antonio Fraioli

Dopo il passaggio ai quarti di finale di Atalanta, Fiorentina e Milan, oggi alle 17,30 la Lazio ospita l’Udinese: nei sette precedenti giocati nel torneo tra le due squadre il bilancio è di quattro vittorie biancocelesti, due successi bianconeri e un pareggio. In particolare la squadra di Sarri e la formazione di Cioffi si sono incrociate due volte a questo punto della competizione e in entrambe le occasioni i capitolini hanno passato il turno, arbitra Minelli. La partita sarà trasmessa su Italia 1, nei sedicesimi i friulani hanno superato il Crotone alla Dacia Arena trionfando per 4-0.

Alle 21,00 la Juventus riceve la Sampdoria: i bianconeri si sono aggiudicati otto delle nove gare in Coppa Italia contro i blucerchiati, il rimanente match disputato a Marassi il 7 settembre 1986 terminò 2-1 per i doriani. Due i precedenti agli ottavi, nel 1959/1960 e nel 2001/2002, in entrambi i casi passò ai quarti la “Vecchia Signora”. Dirige l’incontro Fourneau, il 16 dicembre 2021 la Sampdoria ha battuto il Torino 2-1 ai sedicesimi: come sappiamo D’Aversa è stato esonerato, in attesa del ritorno di Giampaolo in questo match siede in panchina l’allenatore della Primavera Felice Tufano. La sfida si potrà seguire su Canale 5.

Domani alle 17,30 il Cagliari fa visita al Sassuolo: il 3 dicembre 2015 nel quarto turno del torneo il match terminò 1-0 per i rossoblù in questo stadio, arbitra Marchetti. Ai sedicesimi i sardi hanno battuto il Cittadella 3-1, la gara sarà trasmessa su Italia 1. Alle 21,00 l’Inter ospita l’Empoli: nei 10 precedenti in Coppa Italia tra le due compagini si registrano nove vittorie nerazzurre e un pareggio, dirige Juan Luca Sacchi: gli azzurri il 15 dicembre 2021 hanno avuto la meglio sul Verona al Bentegodi trionfando 4-3, il match si potrà seguire su Canale 5. Chiude gli ottavi di finale la partita Roma-Lecce giovedì alle 21,00: l’unico precedente nel torneo tra le due squadre è datato 29 agosto 1982, al Via del Mare la sfida è terminata 0-0. Arbitra Volpi, nei sedicesimi i salentini hanno battuto lo Spezia 2-0, l’incontro sarà trasmesso su Canale 5.