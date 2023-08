Chelsea, Pochettino svela: “Puntiamo ancora su Broja, crediamo in lui”

Mauricio Pochettino, tecnico del Chelsea, ha confessato che il club mira al 21enne albanese che piace anche al Milan. “Continuiamo a lavorare, stiamo valutando tutte le opzioni sul mercato, penso che tutti i club siano nella nostra stessa posizione. Ma al tempo stesso teniamo gli occhi su Armando Broja, non dobbiamo dimenticarlo. Non possiamo prendere un giocatore che potrebbe fermare la sua crescita, crediamo davvero in lui, può essere un attaccante davvero importante per noi”