Inter, per la finale di Champions si va verso ok Uefa a maglia nerazzurra: niente giallo col City

L’Inter giocherà quasi certamente con la classica maglia nerazzurra la finale di Istanbul contro il Manchester City. Per l’atto conclusivo della Champions League, riporta la Gazzetta, sono stati gli inglesi a scegliere per primi la maglia, giocando “in casa” come da sorteggio. Hanno scelto, ovviamente, la classifica maglia tendente all’azzurro. Colori che in parte richiamano quelli dei ragazzi di Inzaghi, ma l’Uefa sembra pronta a concedere il via libera per utilizzare la prima maglia. In caso contrario, si sarebbe optato per la divisa gialla.