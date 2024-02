Italia femminile, ultimo ballo per Sara Gama: “Mi godo ogni momento”

“Domani sarà una partita molto fisica contro una squadra che sa attaccare la profondità e con giocatrici dal livello tecnico importante. Noi dovremo essere brave soprattutto a reggere l’urto, poi abbiamo preparato le nostre cose e cercheremo di farle al meglio”. Lo ha detto Sara Gama in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Irlanda, ultima partita per il difensore con la maglia della Nazionale femminile di calcio: “E’ tutto molto normale, sono giorni in cui ci sono un po’ di cose da organizzare ma stiamo portando avanti la preparazione per giocarci questa partita. Il percorso della squadra passa anche dalla gara di domani che è speciale e particolare ma siamo concentrati sul momento vivendolo col sorriso. Non vivo col countdown della partita domani, respiro e cerco di godermi ogni momento. Lascio la Nazionale dopo un piccolo percorso in Nations League che è andato meglio rispetto alle aspettative iniziali. Ora ci vuole equilibrio: non siamo quelle che hanno fatto male nelle ultime due competizioni ma neanche quelle che possono battere sempre le campionesse del mondo. Mister Soncin? Ci ha dato fiducia, calma e serenità che sono le componenti principali per esprimerti in campo”.