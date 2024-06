Inter femminile, Guarino lascia la panchina: “Si chiude un ciclo di 3 anni”

Rita Guarino non sarà più l’allenatrice della squadra femminile dell’Inter nel prossimo campionato di Serie A. La società nerazzurra lo ha fatto sapere in una nota: “L’F.C. Internazionale ha trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Rita Guarino. Il club desidera ringraziare coach Guarino per l’importante lavoro svolto in questi tre anni in nerazzurro e le augura il meglio per il prosieguo del suo percorso professionale”, si legge nel comunicato.

L’ormai ex coach nerazzurra ha in seguito voluto salutare il club attraverso un messaggio postato su Instagram: “Oggi si chiude un ciclo durato tre anni. Lascio questi colori con la convinzione che il Team ha la consapevolezza per emergere e ha consolidato le basi da cui ripartire per conseguire i successi futuri. Un grosso in bocca al lupo!”.