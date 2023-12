Premier League 2023/2024: il Newcastle perde ancora, il Nottingham passa a St. James’ Park

Il Newcastle perde 3-1 in casa contro il Nottingham nella prima partita del Boxing Day di Premier League 2023/2024. Isak porta in vantaggio i Magpies su rigore al 23′, ma, tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo, si scatena l’ex Chris Wood che mette a segno una tripletta clamorosa tra il 45′ e il 60′ che spegne St. James’s Park. E’ crisi aperta per la squadra di Howe, che è alla sesta sconfitta nelle ultime sette, una in EFL Cup e Champions. Newcastle che resta fermo al settimo posto a 29 punti e si espone al sorpasso di Manchester United, ottavo a 28 e impegnato con l’Aston Villa, e Brighton, nono a 27 e impegnato con il Tottenham.