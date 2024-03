Newcastle, Howe: “Tonali sta soffrendo, ha cercato aiuto. Deludente se squalifica sarà aumentata”

“Tonali sta soffrendo in questo periodo e ha cercato aiuto. La notizia delle accuse mosse dalla FA dimostra che la malattia che lo ha colpito c’era anche nel momento in cui è arrivato in Inghilterra”. Lo ha detto l’allenatore del Newcastle, Eddie Howe, in conferenza stampa parlando del caso di Sandro Tonali e del nuovo rischio di una squalifica per le scommesse: “La gente dovrebbe pensare questo, senza che venga punito ulteriormente, non penso sia il modo giusto per risolvere la cosa. E sarei deluso se la squalifica venisse aumentata”.