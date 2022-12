Dall’Inghilterra: “Cristiano Ronaldo verso il no all’Al Nassr: vuole restare in Europa”

Cristiano Ronaldo dice no a 200 milioni di euro a stagione pur di restare in Europa. Secondo il The Sun, CR7 sarebbe orientato a declinare l’offerta biennale dell’Al Nassr. Per il tabloid britannico, CR7 ha ancora voglia di Champions e sarebbe questo il motivo principale del possibile no agli arabi. Ora si attendono eventuali proposte da club europei (lo stesso Sun parla del Newcastle). Sullo sfondo c’è la Mls con David Beckham che sarebbe pronto ad aprirgli le porte dell’Inter Miami. Ma l’Europa – e la Champions – ha la priorità.