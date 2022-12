Barcellona, Kanté è ad un passo: ma i blaugrana vogliono garanzie sulla tenuta fisica

Il Barcellona ha in pungo N’Golo Kanté. Il centrocampista francese dovrebbe arrivare in Spagna la prossima estate a parametro zero dal Chelsea, ma c’è ancora qualche dettaglio che deve essere definito. Il club blaugrana, infatti, ha bisogno di ricevere delle garanzie in merito alla tenuta fisica del giocatore che, dopo l’infortunio subito al tendine del ginocchio, si dovrà sottoporre ad una serie di controlli accurati al fine di verificare la sua idoneità fisico-atletica. Kanté dovrebbe rientrare a febbraio e, a quel punto, come riferisce Sport, si saprà se il passaggio al Barcellona può essere o meno perfezionato.