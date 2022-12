Barcellona, Ferran Torres: “I tre migliori allenatore al mondo? Guardiola, Luis Enrique e Xavi”

Intervistato dalla tv ufficiale della società, l’attaccante del Barcellona Ferran Torres si è soffermato su Xavi e su Guardiola e Luis Enrique, che lo hanno seguito nel suo processo di crescita: “Xavi mi ha aiutato a migliorare sulla fascia sinistra, come attaccante. Mi ha aiutato a capire come ricevere il pallone e giocare. Mi dà totale fiducia e questa è la chiave per un giocatore per continuare a lavorare e farlo con motivazione. Guardiola, Luis Enrique e Xavi? E’ decisivo che io sia passato dai tre dei migliori allenatori del mondo. Aver avuto tutti e tre mi ha segnato. Sono un giocatore diverso da quando ho iniziato al Valencia”.