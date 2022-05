Playoff basket Serie A1 2022: calendario, programma, orari e tv quarti di finale

by Andrea Bellini

Pallone Basket - Serie A1 - Foto: olimpiamilano.com

Il programma con gli orari e come vedere in tv le partite valide per i quarti di finale dei playoff 2022 di Serie A1 di basket. La regular season ha emanato i propri verdetti, le otto squadre che parteciperanno alla post season sono state definite dopo un’ultima giornata che vedeva ancora molte posizioni da assegnare. Ora comincia ufficialmente la corsa allo scudetto, con le formazioni che sono state divise in due tabelloni. Si comincia domenica 15 maggio a partire dai quarti di finale, per poi terminare, al più tardi, domenica 24. Ecco quindi tutte le date e, tra parentesi, le emittenti che trasmetteranno gli incontri.

GARA-1

Domenica 15 maggio

Ore 17:00 – A|X Armani Exchange Milano – UNAHOTELS Reggio Emilia (Eurosport 2, Discovery +)

Ore 19:00 – Bertram Derthona Tortona – Umana Reyer Venezia (Eurosport 1, Discovery +)

Ore 21:00 – Virtus Segafredo Bologna – Carpegna Prosciutto Pesaro (Rai Sport HD, Discovery +)

Lunedì 16 maggio

Ore 20:45 – Germani Brescia – Banco di Sardegna Sassari (Rai Sport HD, Discovery +)

GARA-2

Martedì 17 maggio

Ore 20:00 – Bertram Derthona Tortona – Umana Reyer Venezia (Discovery +)

Ore 20:30 – Virtus Segafredo Bologna – Carpegna Prosciutto Pesaro (Eurosport 2, Discovery +)

Ore 20:45 – A|X Armani Exchange Milano – UNAHOTELS Reggio Emilia (Rai Sport HD, Discovery +)

Mercoledì 18 maggio

Ore 20:30 – Germani Brescia – Banco di Sardegna Sassari (Eurosport 2, Discovery +)

GARA-3

Giovedì 19 maggio

Ore 20:00 – Umana Reyer Venezia – Bertram Derthona Tortona (Eurosport 2, Discovery +)

Ore 20:30 – UNAHOTELS Reggio Emilia – A|X Armani Exchange Milano (Discovery +)

Ore 20:45 – Carpegna Prosciutto Pesaro – Virtus Segafredo Bologna (Rai Sport HD, Discovery +)

Venerdì 20 maggio

Ore 20:45 – Banco di Sardegna Sassari – Germani Brescia (Rai Sport HD, Discovery +)

GARA-4 (eventuale – orari da definire)

Sabato 21 maggio

Carpegna Prosciutto Pesaro – Virtus Segafredo Bologna

Umana Reyer Venezia – Bertram Derthona Tortona

UNAHOTELS Reggio Emilia – A|X Armani Exchange Milano

Domenica 22 maggio

Banco di Sardegna Sassari – Germani Brescia

GARA-5 (eventuale – orari da definire)

Lunedì 23 maggio

Virtus Segafredo Bologna – Carpegna Prosciutto Pesaro

Bertram Derthona Tortona – Umana Reyer Venezia

Martedì 24 maggio

A|X Armani Exchange Milano – UNAHOTELS Reggio Emilia

Germani Brescia – Banco di Sardegna Sassari