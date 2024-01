NBA 2023/2024: tripla doppia di LeBron James, battuto Curry ai supplementari. Boston ancora ko in casa

Ben dieci partite valide per la regular season NBA 2023/2024 sono andate in scena nella notte italiana, ma il match di cartello è stato quello tra Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Ad avere la meglio per 145-144, dopo due supplementari, sono stati i gialloviola, trascinati dal solito eterno LeBron James, autore di una tripla doppia da 36 punti, 20 rimbalzi (career high!) e 12 assist. A nulla sono serviti i 46 punti di Steph Curry, miglior realizzatore della serata. Si allontanano dalla zona play-off/play-in i Golden State Warriors, mentre salgono a quota 24-23 i Lakers, appaiati con gli Utah Jazz. Proprio la squadra di Simone Fontecchio ha vinto un’altra partita, per 134-122 contro Charlotte, ma l’azzurro non è andato oltre i 5 punti, 3 rimbalzi e 3 assist.

La sorpresa della notte è stata però la sconfitta dei Boston Celtics, ancora ko tra le mura amiche, stavolta per mano dei Los Angeles Clippers. I 26 punti di Kawhi Leonard hanno guidato la franchigia californiana al successo, il quinto di fila, per 115-96. Striscia aperta anche per i New York Knicks, al sesto successo consecutivo, vittoriosi al Madison Square Garden sui Miami Heat per 125-109. Il solito Nikola Jokic, con 26 punti e 17 rimbalzi ha messo lo zampino sulla vittoria dei suoi Denver Nuggets ai danni di Philadelphia, mentre i Milwaukee Bucks hanno vinto di 24 sui Pelicans: doppia doppia, neanche a dirlo, per Giannis Antetokounmpo con 30 punti e 12 rimbalzi.

Nei restanti incontri, Detroit ha raggiunto le 40 sconfitte stagionali, cedendo il passo ai Washington Wizards, mentre Brooklyn ha superato di misura Houston (106-104). Continua a vincere anche Sacramento, che ha domato i Dallas Mavericks di Luka Doncic, la cui doppia doppia da 28 punti e 17 assist non è bastata per evitare la sconfitta. Infine, la sfida testacoda della Western Conference è andata ai San Antonio Spurs, capace di sconfiggere i Minnesota Timberwolves per 113-112. Sugli scudi il rookie Victor Wembanyama con 23 punti e 10 rimbalzi.