Basket, Nba apre indagine su Ja Morant: comprare sui social il video con la pistola (VIDEO)

Si allarga lo scandolo della stella dei Memphis Grizzlies Ja Morant. La Nba ha infatti aperto un’indagine per un post sui social media, trasmesso in streaming da Morant sulla sua pagina Instagram, dove lo stesso sembra avere una pistola in una discoteca. In attesa che la lega prenda una decisione su Morant, lo stesso club ha deciso di sospenderlo per almeno due partite. Ecco di seguito il video in questione.

E dopo l’esultanza contro i Rockets, un’altra provocazione di Ja Morant in risposta alle accuse di aver usato una pistola a scopo intimidatorio la scorsa estate.

Questa la Live Instagram comparsa ieri sul suo profilo:pic.twitter.com/7jbgRPbo3c — Around the Game (@AroundTheGameIT) March 4, 2023