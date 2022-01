Eurocup 2021/2022: Trento crolla a Belgrado, il Partizan domina 97-65

by Antonio Sepe

Nella sfida valida per la nona giornata del gruppo A di Eurocup 2021/2022 di basket, il Partizan NIS Belgrado travolge la Dolomiti Energia Trentino per 97-65. Match a senso unico fin dalle prime battute, che vede i ragazzi di Molin venire travolti dagli avversari. Con la sfida compromessa così presto, gli altri tre parziali perdono un po’ di appeal. Ovviamente non mancano i canestri da entrambe le parti, ma la competitività viene un po’ meno in quanto il Partizan, di fatto, ha già in mano la vittoria. Yan Madar è il miglior realizzatore del match, mentre tra le fila di Trento il top scorer è Andrea Mezzanotte con 15 punti.

CRONACA – Avvio shock di Trento, che segna appena 8 punti nel quarto iniziale e di fatto compromette il match fin da subito. Il Partizan infatti non perdona e trova la via del canestro con grande facilità. Il primo parziale termina 27-8 e la Dolomiti si scuote un po’. Flaccadori e compagni giocano un po’ più liberi ed il punteggio inizia a muoversi. La sconfitta, tuttavia, sembra ormai annunciata visto che i serbi non indietreggiano di un centimetro e continuano a tenere in mano le redini del match. Il primo tempo termina 52-30, uno score che, purtroppo per i ragazzi di Molin, rispecchia quanto visto in campo. Poco da segnalare nella ripresa, dove Trento disputa un discreto terzo parziale in scia del precedente, trascinato da un ispirato Mezzanotte. Nell’ultimo quarto, invece, il Partizan Belgrado torna ad avere in scacco gli avversari ed incrementa il gap, trionfando di 32 punti.