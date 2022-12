Basket, Eurocup 2022/2023: spettacolo Brescia, Bursaspor demolito 110-74

La cronaca e il tabellino di Germani Brescia-Bursaspor 110-74, match valido per la nona giornata dell’Eurocup 2022/2023 di basket. Grande prestazione tra le mura amiche del PalaLeonessa per Brescia, che domina nel secondo tempo e prosegue il suo buon momento di forma rilanciandosi anche nella lotta per un passaggio del turno che rimane comunque tutt’altro che banale. Massinburg il migliore di Brescia con 18 punti, ma è davvero difficile eleggere un MVP al termine di una prestazione corale davvero convincente. Agli ospiti servono a ben poco i 22 punti di Auguste.

La cronaca – Moss porta subito Brescia sul 5-0 in avvio di partita, ma Bursaspor reagisce con Dudzinski e Auguste per il primo vantaggio ospite sull’11-12. Gli ospiti arrivano anche sul +6, ma la Germani rientra grazie a Cournooh e Della Valle. Alla prima sirena così i padroni di casa conducono sul 25-22. In avvio di secondo quarto Brescia fa la differenza dall’arco, con le triple di Akele che valgono il 35-28. Duverioglu accorcia il gap e il finale di parziale si trasforma in un botta e risposta continuo. Massinburg però consente alla Germani di andare al riposo sul 51-43 in proprio favore.

Al ritorno in campo Brescia confeziona un piccolo capolavoro, con un terzo quarto da 31-16 che praticamente mette in ghiaccio la partita. Impressionanti le percentuali della Germani dall’arco, con un 11/16 che la dice lunga sulla serata dei padroni di casa con le triple. I ragazzi di coach Magro toccano anche il +25 e iniziano l’ultimo quarto sul punteggio di 82-59. Gli ultimi dieci minuti si trasformano ben presto in una dura punizione per gli ospiti, finalisti della scorsa edizione: a Bursaspor saltano anche i nervi con Bitim protagonista di un evitabile fallo antisportivo.

Il tabellino

Germani Brescia: Gabriel 12, Massinburg 18, Nikolic 6, Della Valle 10, Taylor 7, Cobbins 6, Odiase 8, Burns 7, Laquintana 7, Cournooh 15, Moss 9, Akele 5.

Frutti Extra Bursaspor: Sezgun, Saybir, Ozalp, Needham 2, Taskiran, Al 2, Bitim 12, Auguste 22, Dudzinski 11, Atalan, Duverioglu 14, Clemmons 11.