Basket, Eurocup 2021/2022: Virtus Bologna-Ulm 87-76, cronaca e tabellino

Seconda vittoria in altrettanti match di Eurocup 2021/2022 per la Virtus Bologna, che nella seconda giornata del gruppo B ha superato per 87-76 i tedeschi del Ratiopharm Ulm. Una prestazione non proprio convincente per le V nere, che comunque alla fine portano a casa il risultato con merito cambiando passo soprattutto in difesa. Grande prestazione per Jaiteh, che con i suoi 20 punti è il man of the match: bene però anche Belinelli, che ne mette a referto 15. Christon, con i suoi 14 punti, è il miglior realizzatore degli ospiti che comunque si confermano squadra dal potenziale davvero interessante.

La cronaca – Fin dai primi minuti appare evidente come i ritmi alti di Ulm possano essere indigesti per la Virtus, a cui non basta il buon inizio di Belinelli per riuscire a tenere il passo dei tedeschi. Le tante palle perse condannano Bologna a chiudere il primo quarto sul 23-28, un trend confermato anche nella prima metà del secondo periodo in cui la Virtus tocca anche il -10. Prima dell’intervallo però i ragazzi di Scariolo si accendono, soprattutto grazie a Pajola, riuscendo ad accorciare fino al 40-44 che porta i giocatori al riposo lungo. Al rientro in campo Bologna conferma di aver cambiato passo soprattutto in difesa, con Ulm che trova sempre più difficoltà a trovare la via del canestro e colleziona palle perse. Unico brivido per gli uomini di Scariolo quando nel finale Ulm rientra fino al 78-71, ma gli emiliani controllano e portano a casa la vittoria.

Il tabellino

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 2, Tessitori, Mannion 4, Belinelli 15, Pajola 2, Alibegovic 5, Hervey 8, Ruzzier 1, Jaiteh 20, Sampson 17, Weems 10, Teodosic 3.

Ratiopharm Ulm: Christon 14, Felicio 13, Blossomgame 2, Guenther 5, Philipps 5, Bretzel 11, Herkenhoff 3, Klepeisz 3, Krimmer 2, Jallow 11, Zugic 7.