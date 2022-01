Basket Eurocup 2021/2022, Ulm-Virtus Bologna 84-68: cronaca e tabellino

by Antonio Sepe

Alessandro Pajola - Foto Fiba.Basketball

Sconfitta per la Virtus Segafredo Bologna, battuta dai tedeschi del Ratiopharm Ulm nella sfida valida per l’undicesima giornata del gruppo B di Eurocup 2021/2022 di basket. 84-68 il punteggio del match, che vede i padroni di casa avanti fin dalle prime battute ed i ragazzi di Scariolo incapaci di ricucire lo svantaggio. Jarom Blossomgame il miglior realizzatore della serata con 20 punti a referto. Quarta sconfitta nella competizione per la Virtus Bologna, raggiunta a quota 6 vittorie proprio dai tedeschi. Di seguito cronaca e tabellino della partita.

RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA

EUROCUP 2021/2022: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE

IL REGOLAMENTO DELLA EUROCUP 2021

LA PARTITA – Avvio di match favorevole ai padroni di casa, che partono meglio e staccano gli avversari già nel primo parziale. Il time out chiamato da Scariolo porta i suoi benefici e le vu nere accorciano le distanze, complici i canestri di Tessitori e Jaiteh, ma Ulm resta avanti e chiude il primo quarto avanti 22-15. Il protagonista della seconda frazione, o almeno delle prime battute, è Amedeo Tessitori, che prima segna una tripla e poi manda a bersaglio la palla del -2. Questa volta sono i teutonici a chiamare il time out ed a tornare in campo molto più determinati. Basta dare un’occhiata al punteggio per farsi un’idea. La Virtus cala nuovamente e fatica in entrambe le fasi, toccando anche la doppia cifra di svantaggio. Belinelli limita i danni nel finale, ma all’intervallo Bologna è sotto di 9.

In avvio di terzo quarto, la Virtus trova due triple in avvio e si porta sul -5, ma il time out chiamato da Ulm funge da sliding doors. Nel giro di pochi minuti, infatti, i padroni di casa tornano a comandare ed allungano sul +13, eguagliando il proprio massimo vantaggio. Un gioco da tre punti di Tessitori nel finale ridà speranza agli uomini di Scariolo, consapevoli tuttavia di come la strada sia in netta salita. Nell’ultimo quarto, le vu nere trovano subito un canestro con Cordinier ma è soltanto un’illusione di poter rimontare. I tedeschi salgono infatti in cattedra e trovano la via del canestro con grande facilità, toccando addirittura il +20. Inevitabile dunque la sconfitta per la Virtus, questa sera mai avanti nel punteggio, neppure di un punto.

TABELLINO ULM-VIRTUS BOLOGNA (84-68)

ULM: Felicio 9, Christon 14, Blossomgame 20, Thornwell 10, Klepeisz 12, Jallow 8, Zugic 5, Herkenoff 3, Krimmer 0, Bretzel 0, Stoll 3.

VIRTUS BOLOGNA: Belinelli 13, Tessitori 14, Pajola 0, Alibegovic 8, Ruzzier 0, Jaiteh 8, Alexander 7, Weems 14, Cordinier 2, Sampson 2, Ceron 0.