Basket, Supercoppa 2021: Venezia batte 83-70 Fortitudo Bologna, cronaca e tabellino

by Daniele Forsinetti

Supercoppa Serie A1 basket Logo 2021

L’Umana Reyer Venezia batte X-X la Fortitudo Bologna nel match valevole per la prima giornata della fase a gironi della Supercoppa 2021 di basket. Miglior marcatore della sfida Tommaso Baldasso con 16 punti, seguito da Stefano Tonut che chiude a quota 14.

I padroni di casa si rendono protagonisti di un ottimo avvio di partita trascinati da uno scatenato Watt, mettendo a segno un pesante parziale di 9-0 nei confronti dei propri rivali. La formazione ospite accenna una timida reazione con Tommaso Baldasso, ma è costretta ad arrendersi 21-13 nel primo quarto. Nel secondo parziale è ancora la Reyer a tenere in mano il pallino del gioco, costruendo delle importanti trame offensive che mettono con le spalle al muro gli emiliani. Il club lagunare cavalca l’onda e, a suon di triple di Stefano Tonut, incrementa ulteriormente il gap andando a riposo sul punteggio di 44-27.

Nella ripresa la Fortitudo torna in campo con il giusto spirito portandosi subito avanti nel parziale e dando inizio ad una importante rimonta, che proietta la formazione bolognese fino al -5. Venezia non resta certo a guardare, ma è ugualmente costretta a subire un pesante parziale di 15-23 (59-50 Q3) che riapre qualsiasi discorso in ottica vittoria. Nell’ultimo quarto i ragazzi di Walter De Raffaele ristabiliscono le distanze di sicurezza sul +15 grazie a due triple nell’arco di pochi secondi targate Mazzola-Sanders, che rappresentano un duro colpo per Bologna. La Fortitudo prova a giocarsi il tutto per tutto, ma la Reyer difende il proprio vantaggio e porta a casa il primo successo nel torneo.

IL TABELLINO

VENEZIA-FORTITUDO BOLOGNA 83-70 (21-13; 23-14; 15-23; 23-20)

VENEZIA: Daye 4, Phillip 6, Stone 0, Tonut 14, Brooks 7, Cerella 0, Mazzola 11, Charalampopoulos 4, Denicolao 4, Sanders 8, Watt 12, Vitali 13.

FORTITUDO BOLOGNA: Richardson 11, Baldasso 16, Mancinelli 0, Ashley 13, Aradori 10, Groselle 13, Procida 5, Benzing 2, Manna 0.