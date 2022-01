Basket, Serie A1 2021/2022: Venezia batte una stoica Trento 81-94

by Andrea Bellini

Mitchell Watt - Umana Reyer Venezia - Foto: olimpiamilano.com

Umana Reyer Venezia espugna la BLM Group Arena battendo Dolomiti Energia Trentino nella sfida valida per la quindicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Una bella prestazione da parte degli uomini di coach De Raffaele, che approfittano delle numerose assenze tra le fila dei padroni di casa per trovare un’importante seconda vittoria consecutiva: 81-94 il risultato finale. Top scorer di giornata, Williams con 25 punti, seguito dai 20 di Bramos (che realizza un 6/8 da tre).

CRONACA – Parte bene Venezia, che trova subito due possessi di vantaggio, aumentando poi il vantaggio al rientro dal time out chiamato da De Raffaele: le tre triple consecutive di Echodas, Bramos e Sanders fissano il risultato sul 12-19. Con due triple nel finale di primo quarto, Trento accorcia (21-25). Caroline riporta i suoi compagni sul -1 con cinque punti consecutivi (28-29), ma i lagunari trovano un nuovo +5 (30-35). In generale, Venezia sembra avere un gioco più fluido e convincente, ma soffre soprattutto la fisicità degli avversari. Ne risulta un continuo elastico, tanto che dopo essere tornati in parità (40-40), si va al riposo lungo sul 41-44. Entrambe le squadre chiudono il primo tempo con un 37.5% da tre, con Venezia che fa decisamente meglio da due (12/19, 63.2%, contro 13/19, 44.8%), pur arrivando meno sotto canestro, pagando però da tiro libero (2/5 contro 6/9). In più, spiccano i rimbalzi di Trento, 22 in totale (7 offensivi), contro i 17 (3 offensivi) di Venezia.

Nel terzo quarto, Bramos decide di candidarsi prepotentemente come MVP della partita, trovando tre triple fondamentali che consegnano il +12 di Venezia (45-57). Trento, però, continua a lottare con grande generosità, a dispetto delle numerose assenze, ma deve fare i conti con la precisione dall’arco degli ospiti (a fine partita, i lagunari faranno segnare 15/31 da tre, il 48.4%). Punto su punto, i padroni di casa risalgono fino al -4; a questo punto, si assiste anche ad una grandiosa stoppata di Caroline su Tonut. Ma il numero 7 si fa subito perdonare trovando una successiva tripla (56-63). La magia di Forray ristabilisce il -4 con cui comincia l’ultimo quarto (62-66). L’ultimo parziale, però, è di fatto senza storia, con il divario tra le due squadre che si allarga in maniera anche ingenerosa rispetto alla prestazione dei padroni di casa. Ma i lagunari hanno a loro volta bisogno di fiducia per cancellare un dicembre nerissimo, e spingono fino a chiudere con un vantaggio di 13 punti.