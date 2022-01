Basket, Serie A1 2021/2022: Venezia rimonta nel finale, rammarico Napoli

by Andrea Bellini

Mitchell Watt - Umana Reyer Venezia - Foto: olimpiamilano.com

Umana Reyer Venezia ha la meglio in rimonta su GeVi Napoli Basket, nella sfida valida come recupero della tredicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. I partenopei conducono per gran parte del match, ma non riescono a chiudere la partita e subiscono la rimonta nell’ultimo quarto: 79-75 il risultato finale. i lagunari si riprendono dopo tre sconfitte consecutive, mentre per il Napoli si tratta del secondo stop di fila.

CRONACA – Comincia bene il Napoli, che mostra fin da subito una buona precisione dall’arco. I partenopei poi trovano un importante +6 con la doppia giocata di McDuffie, che prima vince il rimbalzo offensivo e poi va a finalizzare il contropiede. Un vantaggio che resiste fino alla fine del quarto (14-20). I lagunari realizzano quattro punti consecutivi in avvio di secondo quarto con la tripla di Vitalia e l’1/2 di Echodas, ma non riescono a trovare la parità. Anzi, gli ospiti trovano il +6 con Velicka dopo l’errore di Tonut (23-29). Gli uomini di De Raffaele tentano di ricucire ancora lo strappo, ma il primo tempo si conclude ancora con una tripla di Velicka dopo gli errori in attacco dei padroni di casa (36-42).

Il terzo quarto vede il Napoli riuscire a gestire l’ampio vantaggio, complica anche qualche errore al tiro di Venezia. Ma i partenopei commettono l’errore di non spingere per chiudere la partita, e anzi aumenta l’imprecisione nel possesso palla. Cinque punti consecutivi permettono ai padroni di casa di rifarsi sotto, con Echodas e Vitali a segno (quest’ultimo da tre), mentre Lynch fa 0/2 dalla lunetta (52-54). Vitalia fa poi 2/2 nel finale di quarto, che si chiude sul 54-55. I partenopei trovano ancora un importante strappo con la tripla di Velicka e il gioco da tre di Uglietti (60-67). Ma i padroni di casa reagiscono ancora, guidati da Sanders e Watt su tutti. Quest’ultimo sarà colui che segnerà il canestro del sorpasso (69-68 dopo il tiro libero di Tonut per il tecnico fischiato a Sacripanti), oltre a stoppare per due volte consecutive Parks nel finale. Watt sarà poi il top scorer dei suoi con 20 punti, seguito dai 16 di Vitali e dai 15 del solito Tonut. Saranno solo 7 i punti di Sanders, ma di fatto concentrati nella fase cruciale del match. A Napoli non bastano i 17 punti di McDuffie e Velicka.