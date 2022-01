Basket, Serie A1 2021/2022, Fortitudo Bologna-Varese 101-94: cronaca e tabellino

by Davide Triolo

Pietro Aradori - Foto championsleague.basketball

La Fortitudo Kigili Bologna ha superato Openjobmetis Varese mediante il punteggio di 101-94, al termine della disputa valevole per la quindicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Padroni di casa in festa per il successo in conclusione della sfida salvezza al PalaDozza, utile come riscatto dopo la triste resa nella stracittadina con la Virtus. Benzing innegabilmente Mvp, straordinario in fase realizzativa: 29 punti di talento puro e applicazione, letteralmente incontenibile nei momenti decisivi. Varese avanti a meno di 1′ dal termine del match, ma Bologna devastante con i suoi uomini offensivi. Affermazione fondamentale per la Fortitudo, mentre dolorosa resa per Varese.

Primo quarto iniziato con una tripla apprezzabile di Beane, protagonista sin dal 1′ di gioco: 0-3 lampo. Bene ancora Beane in penetrazione, così come Groselle a rispondere sino al 6-7. Padroni di casa abili a riacciuffare gli avversari con un super Benzing, prima delle innumerevoli triple di giornata: 11-11. Sorpasso emiliano in contropiede, con Procida determinante con una schiacciata; +2 sul 13-11, con successivo allungo garantito da Aradori e Durham e corrispondente al +4 sul 18-14. Bomba da 3 di Toté e Bologna in controllo sul 23-17, con fine parziale sul 25-20 firmato da un appoggio a canestro di Frazier. Secondo quarto e Bologna a dilagare nuovamente con Toté, splendido tra penetrazione e tiri liberi. Sorokas e Gentile però scatenati e Varese a -2 sul 33-31, ma Benzing assolutamente on fire tra triple e giocate al servizio della causa bolognese: 54-45. Fine parziale sul 56-48, con Beane protagonista del riscatto ospite.

Terzo quarto e ottimo Groselle in apertura, con 4 punti in pochi istanti: 60-48. Bene Gentile e le super triple di Ferrero/Sorokas a certificare il ritorno di Varese sul 62-61. Canestro da 3 importante di Charalampopoulos, che ha riportato i padroni di casa stabilmente avanti sul 65-63. Bene ancora Sorokas, tripla e ribaltamento: +2 ospite sul 68-70. Conclusione di parziale con l’ennesima tripla di Beane per il +5 rilevante (70-75). Inizio ultimo quarto e sfida apertissima: Gentile ha risposto a un super Benzing, letteralmente mai domo. Vantaggio poco rassicurante per i lombardi, +3 sul 74-77. Lo stesso Benzing e un ritrovato Groselle straordinari nel trascinare Bologna verso il sorpasso; +3 e 80-77. Ribaltamenti di fronte continui e 90-91 corsaro con Beane a marchiare due triple potenzialmente decisive; Frazier e Benzing però devastanti in fase propositiva e 96-91 repentino a poco meno di 1′ dal termine. Ciliegina sulla torta di Benzing a tempo quasi scaduto: bomba da 3 e titolo di Mvp in tasca: 101-94.

TABELLINO FORTITUDO KIGILI BOLOGNA-OPENJOBMETIS VARESE 101-94 (25-20, 31-28, 14-25, 31-21)

BOLOGNA – Benzing 29, Groselle 17, Frazier 13, Aradori 12, Charalampopoulos 10, Toté 10, Procida 6, Gudmunsson 2, Durham 2, Mancinelli N.E., Manna N.E.

VARESE – Gentile 28, Beane 25, Sorokas 17, Vene 7, Keene 7, Ferrero 6, De Nicolao 4, Caruso 0, Librizzi N.E., Belotti N.E.