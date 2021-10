Basket, Serie A1 2021/2022: Dinamo Sassari rimonta Reggio Emilia e passa all’overtime, tabellino e cronaca

by Giorgio Billone

Dinamo Sassari supporters - Foto championsleague.basketball

Vittoria al cardiopalma e all’overtime per la Dinamo Sassari, che in rimonta e dopo due ore di battaglia ha la meglio di Reggio Emilia con un punteggio quasi da NBA, 96 a 93. Al PalaSerradimigni i sardi vanno sotto anche di quindici lunghezze, salvo poi pian piano riuscire a sistemare le cose trascinando l’incontro all’overtime. La Unahotels finisce le energie e nel finale sono proprio i padroni di casa a spuntarla in questo terzo match del campionato di Serie A1 di basket.

IL RACCONTO DEL MATCH – I padroni di casa partono bene aprendo le danze con una tripla di Burnell, ma ben presto sono gli emiliani a prendere il sopravvento, anche loro con i tiri dall’arco. Il vantaggio dunque viene pian piano costruito da parte della Unahotels, che con cinque punti di Hopkins, schiacciata e una super tripla, allunga addirittura sul +11, mentre alla fine dei primi dieci sul cronometro del PalaSerradimigni sono nove le lunghezze a separare le due squadre per il 17-26 con cui si approda a un secondo quarto ben più equilibrato. Prima dell’intervallo lungo c’è già una reazione dei padroni di casa e sono i sardi a chiudere avanti questo parziale, accorciando di una lunghezza nel punteggio complessivo che si assesta sul 33-41 grazie alle triple di Clemmons e Logan. Nel terzo quarto accelerano i ragazzi del Banco di Sardegna e canestro dopo canestro con Clemmons e Burnell in particolare completano una super rimonta e si portano addirittura in vantaggio. Cominciano però a mancare le energie e il terzo periodo si chiude sul 59-64. Si gioca punto a punto negli ultimi dieci minuti ed entrambe sembrano poterla vincere, tant’è che a due giri di lancette dalla fine è 78-79. Clemmons con una super tripla sembra trovare il canestro della vittoria, ma Cinciarini segna il canestro che spedisce le squadre all’overtime. Ancora equilibrio e tensione nei cinque minuti aggiuntivi, la spunta la squadra di casa per 96-93.

IL TABELLINO

BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Sanna ne, Logan 13, Clemmons 22, Gandini ne, Devecchi ne, Treier 6, Burnell 14, Bendzius 17, Mekowulu 2, Gentile 6, Battle 14, Borra 2. Allenatore: Cavina.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Thompson Jr 10, Hopkins 17, Candi 5, Baldi Rossi 7, Strautins 14, Crawford 16, Colombo ne, Cinciarini 5, Johnson 6, Olisevicius 11, Bonacini ne, Diouf 2. Allenatore: Caja.

ARBITRI: Sahin-Bongiorni-Capotorto.

NOTE: parziali: 17-26, 35-43, 59-64, 83-83. Tiri liberi: Sassari 16/16, Reggio Emilia 11/20. Nessun uscito per cinque falli.