Basket, gara-3 quarti di finale playoff 2022 Serie A1: Sassari batte Brescia 98-68, cronaca e tabellino

by Christian Poliseno

Jason Burnell - Foto: profilo ufficiale Facebook Sassari

Banco di Sardegna Sassari batte Germani Brescia per 98-68 nella sfida valida come gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2021/2022 di basket, vincendo il match e portandosi in avanti nella serie. Il miglior marcatore della partita è Filip Kruslin, che mette a segno 20 punti, che servono per regalare la vittoria a Sassari.

Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano e mettono a segno diversi punti. Sugli scudi Petruccelli che, grazie ai suoi punti, fa chiudere in vantaggio il primo quarto sul 23-25. Nel secondo quarto la situazione si ribalta, con Sassari che recupera tantissimi punti, e si porta con ampio margine in vantaggio. Si va negli spogliatoi con il risultato di 47-34.

Terzo quarto che invece vede Brescia sprofondare sempre più giù, arrivando addirittura al -32 e chiudendo questa parte di gara sul 80-49. Nell’ultima frazione invece Brescia torna su, in una maniera anche inaspettata, salvo poi cadere di nuovo nella parte finale, arrivando praticamente al punto di partenza. Risultato finale: 98-68.

IL TABELLINO

SASSARI-BRESCIA 85-91 (23-25, 24-9, 33-15, 18-19)

SASSARI: Pitirra 0, Bilan 9, Logan 13, Robinson 13, Kruslin 20, Gandini 0, Devecchi 0, Treier 4, Burnell 15, Bendzius 7, Gentile 7, Diop 10.

BRESCIA: Gabriel 0, Mitrou-Long 9, Mobio 0, Petrucelli 16, Della Valle 0, Eboua 1, Parrillo 3, Cobbins 2, Burns 6, Laquintana 7, Moss 6, Brown 18.