LIVE – Bollettino oggi, domenica 22 agosto: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA)

by Alessandro Amoruso

Il live e la diretta della giornata di raccolta dati relativa al numero dei contagi aggiornati in Italia, per quanto concerne l’emergenza Coronavirus; il tutto in riferimento alla giornata di domenica 22 agosto. Importante analizzare le statistiche fornite dalle fonti statali, al fine di tirare alcune specifiche conclusioni sul reale impatto della pandemia sul territorio italiano. Dalla Sicilia alla Lombardia, ecco i numeri di domenica 22 agosto: Sportface.it garantirà i dati in tempo reale ai propri lettori.

Segui il LIVE su Sportface.it

ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO

AGGIORNA LA DIRETTA

DATI NAZIONALI DI OGGI:

DATI NAZIONALI DI IERI: 7.470 nuovi contagi, 45 morti, 5.462 guariti, 90.253 tamponi molecolari, 466 in terapia intensiva

Di seguito c’è l’andamento delle regioni, che sono colorate in base al tipo di zona (rossa, arancione, gialla o bianca)*:



*i ‘nuovi contagi’ vengono calcolati sui risultati dei tamponi antigenici e molecolari, mentre viene riportato solo il conteggio del totale dei tamponi molecolari effettuati (non antigenici).

LOMBARDIA:

OGGI:

IERI: 540 nuovi contagi, 3 morti, 14.204 tamponi molecolari, 41 in terapia intensiva



PIEMONTE:

OGGI:

IERI: 225 nuovi contagi, 2 morti, 4.039 tamponi molecolari, 12 in terapia intensiva

EMILIA-ROMAGNA:

OGGI:

IERI: 622 nuovi contagi, 2 morti, 9.151 tamponi molecolari, 46 in terapia intensiva

VENETO:

OGGI:

IERI: 744 nuovi contagi, 3 morti, 11.371 tamponi molecolari, 45 in terapia intensiva

LAZIO:

OGGI:

IERI: 553 nuovi contagi, 8 morti, il dato sui tamponi molecolari non è disponibile, 68 in terapia intensiva

SICILIA:

OGGI:

IERI: 1.739 nuovi contagi, 12 morti, 10.135 tamponi molecolari, 84 in terapia intensiva

CAMPANIA:

OGGI:

IERI: 585 nuovi contagi, 2 morti, 16.295 tamponi molecolari, 22 in terapia intensiva

PUGLIA:

OGGI:

IERI: 364 nuovi contagi, 1 morto, 16.853 tamponi molecolari, 24 in terapia intensiva

TOSCANA:

OGGI:

IERI: 639 nuovi contagi, 4 morti, 8.068 tamponi molecolari, 41 in terapia intensiva

CALABRIA:

OGGI:

IERI: 290 nuovi contagi, 2 morti, 4.990 tamponi molecolari, 12 in terapia intensiva

LIGURIA:

OGGI:

IERI: 153 nuovi contagi, 2 morti, 3.368 tamponi molecolari, 11 in terapia intensiva

SARDEGNA:

OGGI:

IERI: 313 nuovi contagi, 2 morti, 6.834 tamponi molecolari, 20 in terapia intensiva

MARCHE:

OGGI:

IERI: 198 nuovi contagi, 1 morto, 2.251 tamponi molecolari, 9 in terapia intensiva

ABRUZZO:

OGGI:

IERI: 150 nuovi contagi, 0 morti, 2.591 tamponi molecolari, 12 in terapia intensiva

FRIULI-VENEZIA GIULIA:

OGGI:

IERI: 103 nuovi contagi, 1 morto, 3.576 tamponi molecolari, 9 in terapia intensiva

UMBRIA:

OGGI:

IERI: 100 nuovi contagi, 0 morti, 1.844 tamponi molecolari, 4 in terapia intensiva

BASILICATA:

OGGI:

IERI: 51 nuovi contagi, 0 morti, 753 tamponi molecolari, 2 in terapia intensiva

MOLISE:

OGGI:

IERI: 20 nuovi contagi, 0 morti, 276 tamponi molecolari, 1 in terapia intensiva

VALLE D’AOSTA:

OGGI:

IERI: 7 nuovi contagi, 0 morti, 391 tamponi molecolari, 0 in terapia intensiva

PROVINCIA DI BOLZANO:

OGGI:

IERI: 57 nuovi contagi, 0 morti, 246 tamponi molecolari, 1 in terapia intensiva

PROVINCIA DI TRENTO:

OGGI:

IERI: 29 nuovi contagi, 0 morti, 417 tamponi molecolari, 1 in terapia intensiva