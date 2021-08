Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti mercoledì 25 agosto

by Mattia Zucchiatti 8

Il bollettino dell’emergenza Coronavirus del Veneto aggiornato a mercoledì 25 agosto. Nuova giornata di analisi dei dati in uno dei territori più colpiti dalla pandemia. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati più rilevanti per valutare l’impatto dell’emergenza, con i numeri relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio per la giornata odierna. Nella giornata di oggi si registrano nel dettaglio 847 nuovi contagi, 5 morti, 743 guariti, 45 (-6) ricoverati in terapia intensiva e 179 (-9) ricoverati negli altri reparti. Gli attualmente positivi sono +99 per un totale di 12.537.