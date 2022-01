Bollettino Covid oggi, sabato 22 gennaio: contagi, morti, guariti regione per regione

by Davide Triolo

Il bollettino concernente l’emergenza Coronavirus in Italia, con i dati relativi alla giornata di sabato 22 gennaio 2022. Dati rilevanti per comprendere la reale situazione nel mese di riferimento, in riferimento al territorio italiano, con un aumento dei casi temibile ed evidente dal punto di vista numerico; tra le regioni più colpite in assoluto, spicca indubbiamente la Lombardia, così come Campania e Veneto tra le altre. Oggi si registrano 171.263 nuovi contagi, 333 morti, 148.756 guariti, 261.097 tamponi molecolari, 1.676 ricoverati in terapia intensiva, 19.442 ricoverati nei reparti ordinari. Inoltre, sono 28.246 in più gli attuali positivi per un totale di 2.723.949.

IL BOLLETTINO E I NUMERI, REGIONE PER REGIONE, DI SABATO 22 GENNAIO 2022