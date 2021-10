Volley, Taranto-Vibo Valentia in tv oggi: orario e diretta streaming Superlega 2021/2022

Tutto pronto per Gioiella Prisma Taranto-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, sfida della prima giornata del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. La formazione pugliese inizia questa nuova stagione da neopromossa in casa. Dall’altra parte, Vibo Valentia proverà a confermare quanto di buono visto la passata stagione e conquistare i primi punti. L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 10 ottobre al PalaMazzola di Taranto. Di seguito le informazioni per vedere la partita.

La partita sarà visibile in esclusiva su Volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.