Volley, 1^ giornata Superlega 2021/2022: calendario, programma, orari e diretta tv

by Deborah Sartori

Il calendario della prima giornata di Superlega 2021/2022: ecco le informazioni per vedere le partite. Dopo una magnifica estate ricca di successi, il massimo campionato di volley maschile sta per iniziare. Tredici club al via, con tante novità nei roster e i migliori giocatori al mondo pronti a dare spettacolo in un campionato che si preannuncia molto combattuto. Si parte con l’anticipo tra Padova e Civitanova sabato 9 ottobre, mentre Trento e Verona si sfideranno nel posticipo di martedì 12 ottobre. Turno di riposo per l’Allianz Milano. Di seguito il programma dettagliato e come vedere in diretta tv e streaming le partite.

REGOLAMENTO SUPERLEGA 2021/2022: FORMULA E COME FUNZIONA

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte visibili in diretta streaming su Volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, Rai Sport trasmetterà almeno una partita per giornata, visibile anche su Rai Play. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati per non perdersi davvero nulla.

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA SUPERLEGA 2021/2022

Sabato 9 ottobre 2021

Ore 18.00 Kioene Padova-Cucine Lube Civitanova – Diretta Rai Sport e Volleyballworld.tv

Domenica 10 ottobre

Ore 15.30 Gas Sales Bluenergy Piacenza-Consar RCM Ravenna – Diretta Volleyballworld.tv

Ore 18.00 Sir Safety Conad Perugia-Top Volley Cisterna – Diretta Volleyballworld.tv

Ore 18.00 Vero Volley Monza-Leo Shoes PerkinElmer Modena – Diretta Rai Sport e Volleyballworld.tv

Ore 20.30 Gioiella Prisma Taranto-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Diretta Volleyballworld.tv

Martedì 12 ottobre 2021

Ore 20.30 Itas Trentino-Verona Volley – Diretta Volleyballworld.tv