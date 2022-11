Volley, Superlega 2022/2023: Perugia continua a vincere, bene anche Modena

La Sir Safety Susa Perugia continua a vincere. Sul campo della Top Volley Cisterna, i Block Devils si sono imposti in quattro set (15-25, 25-18, 20-25, 22-25) conquistando la 13esima vittoria consecutiva tra Europa e Italia. Primo set dominato da Perugia, che allunga dal 9-12 al 9-17 e tocca il massimo vantaggio sul 12-23 chiudendo sul 15-25. Situazione inversa nel secondo set, con Cisterna che vola dal 13-11 al 17-11 e chiude con sette punti di vantaggio sul 25-18, mentre a decidere un combattuto terzo set sono stati i sei punti consecutivi degli ospiti dal 18-19 al 18-24 per il 20-25 finale. Altro parziale combattuto e vinto da Perugia (22-25), che conquista così la nona vittoria consecutiva in Superlega.

Vittoria in quattro set anche per Modena, che si è imposta 25-19 14-25 25-18 e 25-22 contro Verona salendo al secondo posto in classifica a quota 17 punti, mentre ci sono voluti cinque set per decidere la sfida tra Piacenza e Civitanova, con quest’ultima che è riuscita ad avere la meglio con il punteggio di 25-21 21-25 25-16 15-25 13-25.