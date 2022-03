Volley, semifinali Champions League 2022: Trento vince l’andata, Perugia ko al tie-break

by Deborah Sartori

Matej Kaziyski (Trento) contro Perugia, Cev Champions League 2021/2022 volley - Foto Michele Benda

L’Itas Trentino vince 3-2 (25-23, 19-25, 25-23, 28-30, 15-12) sul campo della Sir Sicoma Monini Perugia nella semifinale di andata della CEV Champions League 2021/2022 di volley maschile. Partita di altissimo livello e grande battaglia al Pala Barton di Perugia, con le squadre che sbagliano pochissimo e difendono tutto. I Block Devils di Grbic riescono a spuntarla nel quarto set, allungando la partita al tie-break, dove però gli uomini di Lorenzetti dimostrano di avere qualcosa in più. Tra gli ospiti spiccano i 26 punti di Alessandro Michieletto e i 25 di capitan Matey Kaziyski, mentre a Perugia non bastano i 29 punti di Wilfredo Leon e i 25 di Kamil Rychlicki. Perugia dunque dovrà cercare la rimonta nel ritorno in trasferta, ma i giochi per il passaggio del turno sono ancora aperti. Di seguito, la cronaca della partita.

LA PARTITA

Subito livello altissimo (3-2) con Trento che trova il doppio vantaggio grazie all’ace di Kaziyski (4-6). Perugia però risponde (8-7) e trova un break prolungato portandosi sul 13-10, ma gli ospiti riescono a ricucire (17-17). Due ace consecutivi di Michieletto poi sembrano spezzare il set (18-20), il mani-fuori di Lavia vale il massimo vantaggio trentino (19-22) ma uno scatenato Rychlicki trascina Perugia con un attacco e due servizi vincenti (22-22). Alla fine però sono gli uomini di Lorenzetti a spuntarla con due muri consecutivi (23-25).

Nel secondo set Trento prova subito a staccare Perugia (1-3), ma i padroni di casa rispondono (3-3) e si continua punto a punto (7-7). I Block Devils sembrano avere qualcosa in più (12-10) e scappano via (17-13), con Giannelli che distribuisce in modo magistrale (21-15). Trento prova a ritrovare ritmo (23-19) ma non riesce a ricucire e si arrende 25-19.

Nel terzo set Trento ci riprova e con capitan Kaziyski trova il primo break (4-6), ma ancora una volta Perugia risponde (8-8) e si procede punto su punto (15-15). Botta e risposta di livello altissimo (18-18), con Perugia che trova il doppio vantaggio sul 21-19 ma Trento torna sotto (22-22) e con il muro del neoentrato D’Heer torna avanti (22-23). Poi ci pensa Michieletto con un attacco e un muro a chiudere il set che assicura un punto a Trento (23-25).

Nel quarto set Trento prova subito a scappar via, costringendo Grbic a chiamare time-out (2-5), Perugia torna sotto (4-5) ma la formazione di Lorenzetti rimane avanti (6-8). Gli ospiti sembrano avere qualcosa in più (10-12), ma Leon va a al servizio e con tre ace consecutivi ribalta la situazione (14-12). Trento risponde e con l’ace di Podrascanin pareggia i conti (14-14), per poi sfruttare i due errori consecutivi di Anderson in attacco per riallungare (15-17). I Block Devils riagganciano gli avversari sul 18-18, Trento trova un nuovo break (18-20) ma ancora una volta Perugia pareggia (22-22) e torna avanti (24-23). L’errore di Plotnytskyi dai nove metri rinvia tutto ai vantaggi (24-24), dove è Perugia a spuntarla con due punti di Leon, uno in attacco e uno dai nove metri (30-28).

Nel quinto set riprende la lotta punto a punto (3-2), ma Trento trova subito un break (5-7) e riesce ad allungare (7-10). Grbic chiama due time-out per scuotere i suoi, ma non basta: la formazione di Lorenzetti mantiene il vantaggio (8-12) e si avvicina al successo (10-13). Leon questa volta non riesce a cambiare il set con il suo turno al servizio e il suo errore dai nove metri regala il primo match point a Trento (11-14). Anderson tiene vive le speranze perugine (12-14) ma l’errore dai nove metri dell’ucraino Plotnytskyi, entrato per il servizio, regala agli ospiti la vittoria (12-15).