Volley, Trento-Perugia in tv: data, orario e diretta streaming ritorno semifinale Champions League 2022

by Deborah Sartori

Marko Podrascanin (Trento), Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

Cresce l’attesa per Itas Trentino-Sir Sicoma Monini Perugia, semifinale di ritorno della Cev Champions League 2021/2022 di volley maschile. Dopo il primo atto disputato in casa dei Block Devils di Grbic, tocca agli uomini di Lorenzetti giocare nel proprio palazzetto, con il vantaggio di poter giocare l’eventuale Golden Set davanti al proprio pubblico. Sarà un nuovo derby italiano accesissimo: chi accederà alle Super Finals? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 7 aprile. Di seguito le informazioni per vedere la partita.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma Discovery +, ma anche in diretta tv su su Eurosport 2 (anche in streaming su Sky Go e Tim Vision) e Rai Sport (oltre che in streaming su Rai Play). In alternativa, Sportface vi terrà compagnia con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale.