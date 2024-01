Volley, Coppa Italia 2024: Perugia è inarrestabile, batte 3-1 Monza e centra il terzo trofeo stagionale

La Sir Susa Vim Perugia si prende tutto. Dopo la Supercoppa Italiana e il Mondiale per Club, la squadra di Angelo Lorenzetti prosegue la sua trionfale stagione 2023/2024 aggiudicandosi anche la Coppa Italia. All’Unipol Arena di Casalecchio di Reno finisce 3-1 22-25, 25-21, 25-15, 25-23) per Simone Giannelli e compagni contro un’Allianz Vero Volley Milano mai doma, ma costretta ad arrendersi dopo un primo set giocato a tutta. Solita prestazione corale da grande squadra per la formazione umbra, con ben quattro giocatori in doppia cifra: Semeniuk 18, Ben Tara 16, Flavio 15 e Plotnytskyi 14. Alla squadra allenata da Massimo Eccheli non bastano i 22 di un superbo Arthur Szwarc.

LA PARTITA – Avvio equilibrato, con un botta e risposta continuo fino al 6-6. Poi è Monza la prima squadra a trovare l’allungo, portandosi sull’8-6 dopo un errore di Russo e una parallela vincente di Loeppky. Il vantaggio della Vero Volley tocca anche il +5 sul 15-10, Semenniuk e Russo riportano sotto Perugia, ma guidata da uno straordinario Szwarc la formazione di Massimo Eccheli riesce a gestire fino alla fine il mini vantaggio creato chiudendo 25-22.

La reazione è immediata da parte di Perugia, che si aggiudica i primi quattro punti del secondo parziale. Monza ha il merito, sempre perlopiù grazie a Szwarc e Galassi, di non mollare e riesce a regalare agli spettatori dell’Unipol Arena una frazione equilibrata, ma in cui la la Sir Susa Vim è sempre in controllo del punteggio, rispondendo a ogni contrattacco dei brianzoli. Arrivano ben cinque palle set, le prime due non vengono concretizzate, ma la diagonale di Ben Tara chiude il set sul 25-21 per gli umbri.

Punto dopo punto, la Sir Susa Vim diventa sempre più padrona del campo e il terzo set ne è la dimostrazione. L’equilibrio dura poco, fino al 5-5, poi i ragazzi di Angelo Lorenzetti mettono a segno un primo break e non si voltano più indietro: tutti contribuiscono, da Semeniuk a Plotnytsky passando per Flavio. Il vantaggio aumenta sempre più, arrivano nove set point e il set si chiude 25-15.

Monza prova il tutto per tutto per arrivare al tie-break e inizia a sperarci nella prima fase del quarto set, quando si porta in vantaggio 10-7 e costringe Lorenzetti al time-out. Lo stop evidentemente sortisce gli effetti desiderati, perché al ritorno in campo torna la Perugia dominante dei due parziali precedenti: quattro punti di fila riportano il punteggio in parità sul 12-12 e altri due danno anche il 14-12 a Giannelli e soci. Con Szwarc e Galassi, Monza riesce a restare aggrappata al match, ma l’ultimo sussulto è ancora dei Campioni del Mondo in carica, che chiudono con l’attacco vincente di Flavio per il 25-23.