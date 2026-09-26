Sinner, il rientro resta un rebus: Shanghai il piano A, poi Six Kings Slam o Vienna

Dopo il forfait a Pechino, l’azzurro non ha indicato una data precisa per il ritorno. Il Masters 1000 di Shanghai resta la prima possibilità, ma in caso di ulteriore rinvio le alternative portano alla seconda metà di ottobre.
Quando tornerà in campo Jannik Sinner? Il forfait per l’ATP 500 di Pechino ha lasciato aperto il rebus sulla data del rientro dell’altoatesino, fermo per il problema al ginocchio che lo ha costretto a prolungare lo stop.
Nel messaggio pubblicato sui social Sinner ha spiegato che “il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni in cui vorrei che fosse”, senza però fornire indicazioni precise sui tempi necessari per tornare a competere.
Shanghai resta il piano A
La prima possibilità porta al Masters 1000 di Shanghai, in programma dal 7 ottobre. La trasferta cinese resta al momento il piano A per il rientro, che dipenderà però dalle risposte del ginocchio nelle prossime sessioni di allenamento.
Soltanto se le condizioni saranno ritenute sufficienti Sinner potrà tornare subito nel circuito ufficiale. In caso contrario, lo staff potrebbe optare per un ulteriore rinvio precauzionale.
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Six Kings Slam o Vienna in caso di nuovo rinvio
Se Shanghai dovesse arrivare troppo presto, il ritorno slitterebbe alla seconda metà di ottobre. A quel punto si aprirebbero due possibilità.
La prima è il Six Kings Slam in Arabia Saudita, esibizione in programma dal 21 al 24 ottobre. La seconda è il ritorno direttamente nel circuito ATP al torneo di Vienna, previsto dal 26 ottobre al 1° novembre.
Il nodo ranking e il confronto con Zverev
La prolungata assenza e la perdita dei punti legati a Pechino aumentano anche la pressione sulla posizione di Sinner al vertice della classifica mondiale.
Nella ATP Race Alexander Zverev vanta attualmente 8.650 punti contro i 7.950 dell’azzurro, con un margine di 700 punti. Un dato che rende ancora più delicato il finale di stagione nella corsa alle prime posizioni del tennis mondiale.
Per Sinner, però, la priorità resta il recupero completo del ginocchio: Shanghai rappresenta il primo obiettivo possibile, ma la data effettiva del rientro dipenderà dalle condizioni fisiche delle prossime settimane.