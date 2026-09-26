Rugby, WXV Global Series: Italia battuta 41-29 dal Sudafrica dopo una grande rimonta

Prima sconfitta per le Azzurre a Fontanafredda. L’Italia risale dal 12-24 dell’intervallo fino al 29-27 nella ripresa, ma il drive sudafricano decide il match nel finale. Il 10 ottobre la sfida agli Stati Uniti.

Prima sconfitta per l’Italia femminile nelle WXV Global Series. A Fontanafredda le Azzurre cedono 41-29 al Sudafrica al termine di una partita ricca di cambi di inerzia, nella quale la squadra italiana è riuscita a rimontare fino al sorpasso nella ripresa prima di subire il ritorno delle Springbok Women.

A fare la differenza soprattutto la maul sudafricana, arma utilizzata con continuità e risultata decisiva nei momenti chiave del confronto. L’Italia ha retto in mischia e creato diverse occasioni in campo aperto, ma ha concesso troppo sul drive avversario.

D’Incà apre le marcature, poi il Sudafrica prende il controllo

Dopo cinque minuti di equilibrio è l’Italia a trovare la prima meta. Stefan alza il ritmo dell’azione, Ostuni Minuzzi allarga il gioco e D’Incà trova lo spazio lungo la linea laterale per il 5-0.

La risposta sudafricana arriva attraverso il drive: Groenewald finalizza una maul avanzante e Cilliers trasforma per il 5-7. Poco dopo Tose apre il corridoio per Dolf, che firma la seconda meta ospite.

Al 29’ ancora Groenewald va a segno al termine di un’altra maul per il 5-19. Alla mezz’ora arriva anche la quarta marcatura sudafricana: Tose gioca velocemente un calcio libero, Janse van Rensburg attacca al piede e Tshiremba anticipa la difesa italiana per schiacciare in bandierina.

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Vecchini riapre il match prima dell’intervallo

Nel momento più difficile l’Italia riesce però a reagire. Ostuni Minuzzi crea un varco sulla sinistra e costringe il Sudafrica al fallo. Dalla successiva touche, dopo la rimessa vinta da Giordano, Vecchini raccoglie e va a segno di forza.

La trasformazione di Sillari manda le squadre all’intervallo sul 12-24.

L’Italia rimonta fino al 29-27

Nella ripresa cambia il ritmo della partita. Al 46’ Ngxingolo riceve un cartellino giallo per una pulizia pericolosa su Muzzo e l’Italia prova immediatamente ad approfittare della superiorità numerica.

Dopo una lunga pressione offensiva, Sillari trova Ostuni Minuzzi nello spazio e l’azione prosegue fino a D’Incà, che segna la sua seconda meta personale. Sillari trasforma per il 19-24.

Il Sudafrica torna oltre il break grazie a un piazzato di Cilliers, ma le Azzurre continuano a spingere. Vecchini recupera un lancio lungo, Stefan muove rapidamente il pallone e Ostuni Minuzzi trova la corsa di taglio vincente per il 26-27, ancora con trasformazione di Sillari.

Poco dopo un break di Granzotto produce un altro calcio di punizione: Sillari centra i pali e completa la rimonta portando l’Italia avanti 29-27.

Gunter ribalta ancora la partita, Welman chiude i conti

Il vantaggio azzurro dura però poco. Sul calcio di ripresa l’Italia concede una punizione e il Sudafrica torna ad affidarsi alla propria arma principale. Dopo un primo drive contenuto fallosamente, le Springbok Women costruiscono una nuova maul e Gunter trova la meta del controsorpasso. Cilliers trasforma per il 29-34.

Nel finale l’Italia ha ancora una grande opportunità. Ostuni Minuzzi riparte dalla propria metà campo e mette in difficoltà la difesa sudafricana, poi le Azzurre arrivano a pochi metri dalla meta. Granzotto riesce a schiacciare vicino alla bandierina, ma Samboya la porta sulla linea quel tanto che basta per impedire la marcatura.

A tempo scaduto arriva infine la meta di Welman, che fissa il risultato sul definitivo 41-29.

Il 10 ottobre l’Italia sfida gli Stati Uniti

Per le Azzurre si tratta della prima sconfitta nelle WXV Global Series. L’Italia tornerà in campo sabato 10 ottobre contro gli Stati Uniti, nella prima delle due sfide previste nella serie americana.